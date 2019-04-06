"Лестер" разгромил "Хаддерсфилд", "Ньюкасл" уступил "Кристал Пэлас"

"Лестер" с разгромным счетом победил "Хаддерсфилд" в матче 33-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Джейми Варди.

"Лестер" набрал 47 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней строчке.

В другом матче "Ньюкасл" уступил "Кристал Пэлас" (0:1), а "Бернли" победил "Борнмут" (3:1).

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33-й тур

"Хаддерсфилд" - "Лестер" - 1:4 (0:1)

Голы: Тилеманс, 24 (0:1). Варди, 48 (0:2). Муй, 52 - с пенальти (1:2). Мэддисон, 79 (1:3). Варди, 84 - с пенальти (1:4).

"Хаддерсфилд": Хамер, Леве, Конголо, Дурм, Шиндлер, Горенц-Станкович (Мбенза, 46), Смит, Хогг (Бакуна, 81), Муй, Притчард (Мунье, 60), Грант.

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди (Чудхури, 87), Барнс (Окадзаки, 62), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 90+3), Грэй.

Предупреждения: Хогг, 17. Горенц-Станкович, 40. Конголо, 84.

Судья: Кут.

6 апреля. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Ньюкасл Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 0:1 (0:0)

Гол: Миливоевич, 81 - с пенальти.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен (Дамметт, 65), Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Атсу, 90), Ки Сон Ен (Шелви, 77), Хэйден, Альмирон, Рондон, Перес.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс (Данн, 73), Келли, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Куяте, 85), Заа, Батшуайи (Бентеке, 65).

Предупреждения: Келли, 45+2. Хэйден, 79. Бентеке, 90+4.

Судья: Аттуэлл.

6 апреля. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

"Борнмут" - "Бернли" - 1:3 (1:2)

Голы: Барнс, 4 - в свои ворота (1:0). Вуд, 18 (1:1). Уэствуд, 20 (1:2). Барнс, 56 (1:3).

"Борнмут": Бегович, Смит, Клайн (Рико, 47), Аке, Мефам, Гослинг (Соланке, 59), Лерма (Станислас, 71), Брукс, Кинг, Фрэйзер, Уилсон.

"Бернли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Гвюдмундссон, 82), Макнейл, Вуд, Барнс.

Предупреждения: Клайн, 29. Хендрик, 33. Барнс, 35. Ми, 78. Смит, 90+5.

Судья: Аткинсон.

6 апреля. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

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