«Лестер» проявляет интерес к нападающему «Лейпцига» Лукману

Нападающий «Лейпцига» Адемола Лукман может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Переговоры с немецким клубом по игроку ведет «Лестер», сообщает Sky Sports.

Контракт 23-летнего англичанина, который имеет нигерийские корни, с немецким клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Фулхэме» и провел 34 матча, в которых забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.