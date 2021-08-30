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«Лестер» проявляет интерес к нападающему «Лейпцига» Лукману

14:33
Адемола Лукман. Фото Twitter
Адемола Лукман. Фото Twitter
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Нападающий «Лейпцига» Адемола Лукман может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Переговоры с немецким клубом по игроку ведет «Лестер», сообщает Sky Sports.

Контракт 23-летнего англичанина, который имеет нигерийские корни, с немецким клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Фулхэме» и провел 34 матча, в которых забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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