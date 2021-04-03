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«Лестер» продлил контракт с нападающим Ихеаначо до 2024 года

12:34
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«Лестер» продлил контракт с нападающим Келечи Ихеаначо, сообщат официальный Twitter клуба.

24-летний нигериец перешел в состав «лис» из «Манчестер Сити» в 2017 году. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Ихеаначо провел 28 матчей за «Лестер», на его счету 12 голов и 5 результативных передач.

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