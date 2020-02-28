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«Лестер» продлил контракт с голкипером Иверсеном

10:15
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«Лестер» продлил контракт с голкипером Даниэлем Иверсеном. Новое соглашение с 22-летним датчанином рассчитано до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Иверсен оказался в системе «Лестера» в 2016 году. Он выступал на правах аренды за «Олдхэм» и «Ротерхэм». В нынешнем сезоне голкипер провел за «лис» 4 кубковых матча, в которых пропустил 8 мячей.

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