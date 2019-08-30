«Лестер» продлил контракт с Чудхури

«Лестер» продлил контракт с полузащитником Хамзой Чудхури. Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Чудхури является воспитанником академии «Лестера». Он дебютировал в основной команде в сезоне-2017/18 и с тех пор провел 20 матчей в премьер-лиге.

Academy graduate Hamza Choudhury has signed a new contract with the Foxes! ?#Hamza2023 — Leicester City (@LCFC) August 30, 2019

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