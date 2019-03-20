"Лестер" приехал в Таиланд на церемонию кремации погибшего президента клуба

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники клуба "Лестера" побывали на церемонии кремации погибшего президента клуба Вишая Шривадданапрабхи, который разбился на собственном вертолете, сообщает Твиттер английской команды.

Напомним, что вертолет Шривадданапрабхи разбился 27 октября поблизости домашнего стадиона команды "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Вместе с Шривадданапрабхой погибли все, кто находился на борту, а именно: два сотрудника клуба, пилот и пассажир.

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