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«Лестер» предложил новые контракты Мэддисону и Сеюнджю

10:19

«Лестер» предложил новые контракты защитнику Чаглару Сеюнджю и полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Мэддисону предложили удвоить его заработную плату (сейчас англичанин получает 50 тысяч фунтов в неделю). Точной информации о предложении Сеюнджю не сообщается, однако источник утверждает, что зарплата турка значительно вырастет, поскольку тот стал одним из ключевых футболистов команды в сезоне-2019/20.

Ранее сообщалось, что Джеймсом Мэддисоном интересуется «Манчестер Юнайтед».

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