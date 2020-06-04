«Лестер» предложил новые контракты Мэддисону и Сеюнджю

«Лестер» предложил новые контракты защитнику Чаглару Сеюнджю и полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Мэддисону предложили удвоить его заработную плату (сейчас англичанин получает 50 тысяч фунтов в неделю). Точной информации о предложении Сеюнджю не сообщается, однако источник утверждает, что зарплата турка значительно вырастет, поскольку тот стал одним из ключевых футболистов команды в сезоне-2019/20.

Ранее сообщалось, что Джеймсом Мэддисоном интересуется «Манчестер Юнайтед».