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«Лестер» предложил Лаллане долгосрочный контракт

12:25

«Лестер» ведет переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Адамом Лалланой, сообщает Goal.com.

По информации источника, 32-летний англичанин, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается этим летом, получил выгодное предложение от «лис». Сообщается, что Лаллане предложили долгосрочный контракт, однако срок не уточняется.

На счету Лалланы 1 гол и 2 результативных передачи в 22 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2019/20. Футболистом также интересуются «Арсенал», «Эвертон», «Бернли» и «Вест Хэм».

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