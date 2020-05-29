«Лестер» предложил Лаллане долгосрочный контракт
12:25
«Лестер» ведет переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Адамом Лалланой, сообщает Goal.com.
По информации источника, 32-летний англичанин, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается этим летом, получил выгодное предложение от «лис». Сообщается, что Лаллане предложили долгосрочный контракт, однако срок не уточняется.
На счету Лалланы 1 гол и 2 результативных передачи в 22 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2019/20. Футболистом также интересуются «Арсенал», «Эвертон», «Бернли» и «Вест Хэм».
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