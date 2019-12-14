«Лестер» потерял очки в матче с «Норвичем». Отставание от «Ливерпуля» увеличилось до 10 очков

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерял очки в противостоянии с «Норвичем». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Лестер» набрал 39 очков. «Лисы» сохранили второе место в турнирной таблице, но отставание от идущего первого «Ливерпуля» увеличилось до 10 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Лестер» — «Норвич» — 1:1 (1:1)

Голы: Пукки, 26 (0:1). Крул, 38 — в свои ворота (1:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Барнс, 46), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Грэй, 39).

«Норвич»: Крул, Бирам, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Трибулль (Штиперманн, 86), Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 85), Пукки, Буэндия (Вранчич, 90+3).

Предупреждения: Кантуэлл, 33. Трибулль, 52. Буэндия, 60. Теттей, 78. Крул, 90+3.

Судья: Мэдли (Англия).

14 декабря. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Челси» — «Борнмут» — 0:1 (0:0)

Гол: Гослинг, 84.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Жоржинью (Батшуайи, 78), Канте, Маунт, Виллиан (Ковачич, 65), Пулишич (Хадсон-Одои, 65), Абрахам.

«Борнмут»: Рамсдейл, Фрэнсис, Рико, Мефам, Стэйси, Гослинг, Лерма, Кук, Биллинг, Кинг (Соланке, 76), Фрэйзер.

Предупреждения: Кук, 50. Ковачич, 81. Гослинг, 82.

Судья: Скотт (Англия).

14 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

«Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: Вуд, 58.

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Ми, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд (Родригес, 85), Барнс, Макнейл.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Виллемс (Гэйл, 71), Шер, Манкильо, Дамметт, Хэйден, Ш.Лонгстафф, Кэрролл, Атсу (Муто, 80), Жоэлинтон.

Предупреждения: Жоэлинтон, 41. Кэрролл, 59.

Судья: Робинсон (Англия).

14 декабря. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:0 (0:0)

Голы: Флек, 50 (1:0). Флек, 73 (2:0).

Нереализованный пенальти: Грилиш, 78 (мимо)

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Бешич, 86), Ландстрем, Макголдрик (Осборн, 90), Муссе (Макберни, 61).

«Астон Вилла»: Хитон, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Лансбери (Дуглас Луис, 66), Грилиш, Макгинн, Накамба, Эль-Гази (Трезеге, 80), Уэсли (Коджья, 69).

Предупреждения: Норвуд, 12. Флек, 17. Хос, 64. Таргетт, 69.

Судья: Бэнкес (Англия).

14 декабря. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

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