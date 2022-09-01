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Сегодня, 15:39

«Лестер» подписал защитника «Реймса»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ваут Фас.
Фото ФК «Лестер»

Защитник Ваут Фас перешел из «Реймса» в «Лестер».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, соглашение рассчитано на пять лет.

Бельгийский футболист выступал за «Реймс» с 2020 года. В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний футболист сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.

Всего в лиге 1 Фас успел провести 73 матча. Летом 2022 года он дебютировал за сборную Бельгии в матче Лиги наций.

Источник: https://www.lcfc.com/news/2773512
Футбол
ФК Лестер
ФК Реймс
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Фулхэм

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Кристал Пэлас

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Роберто Фирмино

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Ливерпуль

 3
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Арсенал

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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 2 1 0
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