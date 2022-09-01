«Лестер» подписал защитника «Реймса»
Защитник Ваут Фас перешел из «Реймса» в «Лестер».
Как сообщает пресс-служба английского клуба, соглашение рассчитано на пять лет.
Бельгийский футболист выступал за «Реймс» с 2020 года. В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний футболист сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.
Всего в лиге 1 Фас успел провести 73 матча. Летом 2022 года он дебютировал за сборную Бельгии в матче Лиги наций.
Источник: https://www.lcfc.com/news/2773512
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|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|
3
|Тоттенхэм
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|15-6
|8
|
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|2
|2
|1
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|8
|
7
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|8
|
8
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|2
|1
|2
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|7
|
9
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|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
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|1
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|6
|
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|1
|3
|1
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|6
|
12
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
13
|Кр. Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Нот. Форест
|5
|1
|1
|3
|2-11
|4
|
15
|Борнмут
|5
|1
|1
|3
|2-16
|4
|
16
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|2-6
|4
|
17
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|
18
|Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
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|3
|
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|1
|3
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|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|2 : 1
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|1 : 1
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|2 : 1
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|0 : 0
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|6 : 0
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|2 : 1
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|5
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
|
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Калиду Кулибали
Челси
|4
|0
|0
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