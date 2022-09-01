«Лестер» подписал защитника «Реймса»

Защитник Ваут Фас перешел из «Реймса» в «Лестер».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, соглашение рассчитано на пять лет.

Бельгийский футболист выступал за «Реймс» с 2020 года. В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний футболист сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.

Всего в лиге 1 Фас успел провести 73 матча. Летом 2022 года он дебютировал за сборную Бельгии в матче Лиги наций.