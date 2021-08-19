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«Лестер» подписал новый контракт с Харви Барнсом

13:25
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Полузащитник «Лестера» Харви Барнс продлил контракт с клубом, сообщается на сайте «лис».

Соглашение футболиста было рассчитано до лета 2024 года. По условиям нового контракта игрок будет выступать до лета 2025 года.

В прошлом сезоне 23-летний Барнс забил 9 голов в 25 матчах АПЛ. Он был кандидатом на поездку на Евро-2020 в составе сборной Англии, но из-за травмы пропустил турнир.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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