«Лестер» подписал новый контракт с Харви Барнсом

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс продлил контракт с клубом, сообщается на сайте «лис».

Соглашение футболиста было рассчитано до лета 2024 года. По условиям нового контракта игрок будет выступать до лета 2025 года.

В прошлом сезоне 23-летний Барнс забил 9 голов в 25 матчах АПЛ. Он был кандидатом на поездку на Евро-2020 в составе сборной Англии, но из-за травмы пропустил турнир.