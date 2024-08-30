«Лестер» подписал Эль-Ханнуса из «Генка»

Полузащитник «Генка» Билаль Эль-Ханнус подписал контракт с «Лестером», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним игроком сборной Марокко рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 20,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Эль-Ханнус провел 51 матч, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Вместе со сборной Марокко полузащитник стал бронзовым призером Олимпиады-2024.