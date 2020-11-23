«Лестер» под руководством Роджерса проиграл во всех матчах с «Ливерпулем» в АПЛ

«Ливерпуль» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 3:0.

«Лисы» под руководством Брендана Роджерса проиграли во всех трех играх против мерсисайдцев в АПЛ, пропустив при этом девять мячей. Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года.

«Ливерпуль» с 20 очками замимает второе место в турнирной таблице, «Лестер» с 18 очками — на четвертой строчке.