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«Лестер» под руководством Роджерса проиграл во всех матчах с «Ливерпулем» в АПЛ

04:17
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«Ливерпуль» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 3:0.

«Лисы» под руководством Брендана Роджерса проиграли во всех трех играх против мерсисайдцев в АПЛ, пропустив при этом девять мячей. Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года.

«Ливерпуль» с 20 очками замимает второе место в турнирной таблице, «Лестер» с 18 очками — на четвертой строчке.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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