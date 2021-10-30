«Лестер» перед матчем со «Спартаком» проиграл «Арсеналу»
«Арсенал» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии победил «Лестер» со счетом 2:0. Голы забили Габриэль и Эмил Смит-Роу.
«Арсенал» пока занимает пятое место в таблице АПЛ. «Лестер», который в следующем матче сыграет со «Спартаком» в рамках Лиги Европы, идет на десятом месте.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
«Лестер» — «Арсенал» — 0:2 (0:2)
Голы: Габриэл Магальяйнс, 5 (0:1). Смит-Роу, 18 (0:2).
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Амарти (Барнс, 46), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Томас, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон (Дака, 71), Варди, Ихеаначо (Лукман, 46).
«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Нуну Тавареш, Партей, Локонга, Смит-Роу (Колашинац, 90), Сака (Пепе, 85), Ляказетт (Эдегор, 58), Обамеянг.
Предупреждения: Эванс, 68. Варди, 75.
Судья: Оливер (Англия).
30 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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