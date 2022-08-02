«Лестер» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по Мэддисону

«Лестер» вновь отказался продать полузащитника Джеймса Мэддисона в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

По данным источника, «лисы» отклонили второе предложение по 25-летнему англичанину. Изначально «Ньюкасл» предлагал за футболиста 40 миллионов фунтов с учетом бонусов. Теперь клуб улучшил свое предложение, но новые условия также не устроили «Лестер».

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 53 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов фунтов.