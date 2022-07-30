«Лестер» отказался продавать Мэддисона в «Ньюкасл» за 40 миллионов фунтов

«Лестер» отклонил предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «лисы» отказались продавать 25-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов. «Лестер» хочет получить за футболиста около 60 миллионов фунтов.

В данный момент в «Ньюкасле» думают о том, стоит ли делать улучшенное предложение по игроку, или же рассмотреть альтернативные кандидатуры.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 53 матчах за «Лестер» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мэддисона в 45 миллионов фунтов.