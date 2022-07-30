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Сегодня, 13:35

«Лестер» отказался продавать Мэддисона в «Ньюкасл» за 40 миллионов фунтов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лестер» отклонил предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «лисы» отказались продавать 25-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов. «Лестер» хочет получить за футболиста около 60 миллионов фунтов.

В данный момент в «Ньюкасле» думают о том, стоит ли делать улучшенное предложение по игроку, или же рассмотреть альтернативные кандидатуры.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 53 матчах за «Лестер» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мэддисона в 45 миллионов фунтов.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12661766/james-maddison-leicester-reject-40m-bid-from-newcastle-for-midfielder

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Основные источники исследования

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