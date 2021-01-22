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«Лестер» отказался от аренды Эдегора из «Реала»

11:21
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«Лестер» рассматривал вариант с арендой норвежского полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, однако решил не совершать сделку, сообщает Sky Sports.

Команда Брендана Роджерса одна из первых проявила интерес к Эдегору, но после обсуждений в клубе отказались от аренды 22-летнего норвежца. Главными претендентами на плеймейкера остаются лондонский «Арсенал» и «Реал Сосьедад».

После возвращения из аренды из «Сосьедада» Эдегор не смог стать основным игроком в «Реале». В этом сезоне на его счету 9 матчей за мадридцев во всех турнирах.

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