«Лестер» одолел «Вест Хэм» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 10 очков

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «Лестер». Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Лисы» набрали 42 очка и сократили отставание от лидера — «Ливерпуля» — до 10 баллов. Однако у «красных» две игры в запасе.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер» — 1:2 (1:1)

Голы: Ихеаначо, 40 (0:1). Пабло Форнальс, 45 (1:1). Грэй, 56 (1:2).

Нереализованный пенальти: Грэй, 12 (вратарь)

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Санчес (Снодграсс, 62), Лансини (Айети, 70), Пабло Форнальс, Райс, Алле (Антонио, 54), Фелипе Андерсон.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Морган, Джастин, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 70), Чудхури, Перес (Мэддисон, 64), Ихеаначо, Грэй (Барнс, 83).

Предупреждения: Фабяньски, 10. Масуаку, 49. Диоп, 56. Райс, 77. Чудхури, 90.

Судья: Кут (Англия).

28 декабря. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».