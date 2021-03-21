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«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии

21:52
«Лестер» в четвертьфинальном матче Кубка Англии на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Фото ФК «Лестер», Twitter
«Лестер» в четвертьфинальном матче Кубка Англии на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Фото ФК «Лестер», Twitter
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«Лестер» в четвертьфинальном матче Кубка Англии на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

В составе хозяев голы забили Келети Ихеаначо (дубль) и Юри Тилеманс.

У гостей гол забил Мейсон Гринвуд.

В полуфинале «Лестер» сыграет с «Саутгемптоном». Этот матч пройдет 17 апреля.

В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Финал намечен на 15 мая.

Кубок Англии

1/4 финала

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (1:1)

Голы: Ихеаначо, 24 (1:0). Гринвуд, 38 (1:1). Тилеманс, 52 (2:1). Ихеаначо, 78 (3:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Варди (Чудхури, 83), Перес (Прат, 73), Ихеаначо.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес (Шоу, 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Бруну Фернандеш, 65), Матич (Мактоминэй, 65), Фред (Траоре, 84), ван де Бек (Кавани, 65), Марсьяль, Гринвуд.

Предупреждения: Магуайр, 30. Олбрайтон, 69. Мактоминэй, 72. Эванс, 76.

Судья: Марринер (Англия).

21 марта. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2020-2021/playoff/

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