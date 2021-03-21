«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Лестер» в четвертьфинальном матче Кубка Англии на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.
В составе хозяев голы забили Келети Ихеаначо (дубль) и Юри Тилеманс.
У гостей гол забил Мейсон Гринвуд.
В полуфинале «Лестер» сыграет с «Саутгемптоном». Этот матч пройдет 17 апреля.
В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Финал намечен на 15 мая.
Кубок Англии
1/4 финала
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (1:1)
Голы: Ихеаначо, 24 (1:0). Гринвуд, 38 (1:1). Тилеманс, 52 (2:1). Ихеаначо, 78 (3:1).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Варди (Чудхури, 83), Перес (Прат, 73), Ихеаначо.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес (Шоу, 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Бруну Фернандеш, 65), Матич (Мактоминэй, 65), Фред (Траоре, 84), ван де Бек (Кавани, 65), Марсьяль, Гринвуд.
Предупреждения: Магуайр, 30. Олбрайтон, 69. Мактоминэй, 72. Эванс, 76.
Судья: Марринер (Англия).
21 марта. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2020-2021/playoff/
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