«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место

«Лестер» в матче 13-го тура АПЛ обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Голы на счету Айосе Переса и Джейми Варди, реализовавший пенальти. Благодаря этой победе подопечные Роджерса поднялись на второе место в таблице.

В другом матче «Вулверхэмптон» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1. На голы Жоау Моутинью и Рауля Хименеса хозяева ответили точным ударом Стива Кука.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Лестер» — 0:2 (0:0)

Голы: Перес, 64 (0:1). Варди, 82 — с пенальти (0:2).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Монтойя (Скелотто, 77), Берн, Уэбстер, Преппер, Стивенс (Биссума, 77), Муй, Марч (Маррей, 83), Мопей, Троссар.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Морган, 62), Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 78), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 70).

Предупреждения: Уэбстер, 16. Стивенс, 48.

Судья: Дин (Англия).

23 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

«Борнмут» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:2 (0:2)

Голы: Жоау Моутинью, 21 (0:1). Хименес, 31 (0:2). С.Кук, 59 (1:2).

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Рико, Л.Кук (Гослинг, 76), Биллинг (Лерма, 46), Х.Уилсон (Данджума, 46), Фрэйзер, К.Уилсон.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Жота (Винагре, 89).

Предупреждения: Саисс, 4. Биллинг, 17. Фрэнсис, 21. Рико, 90.

Удаление: Фрэнсис, 37.

Судья: Хупер (Англия).

23 ноября. Борнмут. Стадион «Дин Корт».