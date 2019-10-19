«Лестер» обыграл «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ, Варди забил

«Лестер» дома одержал победу над «Бернли» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии. В составе «лис» отличились нападающий Джейми Варди и полузащитник Юри Тилеманс.

Единственный гол у «Бернли» забил форвард Крис Вуд на 26-й минуте игры.

«Лестер» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» — 7-я строчка и 12 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Лестер» — «Бернли» — 2:1 (1:1)

Голы: Вуд, 26 (0:1). Варди, 45 (1:1). Тилеманс, 74 (2:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Морган, 79), Мэддисон (Прат, 76), Варди, Перес (Грэй, 67).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Брэйди (Леннон, 65), Уэствуд, Хендрик, Родригес (Выдра, 83), Вуд, Макнейл.

Предупреждения: Хендрик, 2. Вуд, 63. Лоутон, 90+4.

Судья: Мосс (Англия).

19 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

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