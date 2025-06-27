«Лестер» объявил о расторжении контракта с ван Нистелроем

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой покинул команду, сообщает пресс-служба английского клуба.

Контракт с 48-летним специалистом расторгли по взаимному согласию.

«Я хотел бы лично поблагодарить игроков «Лестера», тренеров, академию и весь персонал, с которым я работал, за их профессионализм и преданность делу во время моего пребывания в клубе, а также поблагодарить болельщиков за поддержку и воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать клубу всего наилучшего в будущем», — приводит слова ван Нистелроя пресс-служба клуба.

Нидерландец возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством «Лестер» провел 27 матчей, одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и уступил в 19 встречах. Команда заняла 18-е место в АПЛ и вылетела в чемпионшип.