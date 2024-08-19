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Сегодня, 18:10

«Лестер» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Скиппа

Виктория Кравченко
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«Лестер» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Оливера Скиппа. Соглашение 23-летнего игрока рассчитано до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, покупка Скиппа обошлась клубу в 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2023/24 хавбек участвовал в 24 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

ФК Лестер
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
14
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
16
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 2 : 1
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 0 : 2
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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