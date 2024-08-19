«Лестер» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Скиппа

«Лестер» объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Оливера Скиппа. Соглашение 23-летнего игрока рассчитано до лета 2029 года.

По данным Transfermarkt, покупка Скиппа обошлась клубу в 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2023/24 хавбек участвовал в 24 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.