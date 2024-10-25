Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

25 октября, 23:57

«Ноттингем Форест» победил «Лестер» благодаря дублю Вуда, у «лис» гол забил Варди

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ноттингем Форест» обыграл «Лестер» в АПЛ — 3:1. 25 октября 2024 года.
Фото Reuters

«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Лестер» в матче 9-го тура АПЛ — 3:1.

У гостей дубль оформил Крис Вуд. У хозяев гол забил Джейми Варди.

«Ноттингем Форест» набрал 16 очков и поднялся на 5-е место в таблице АПЛ. «Лестер» с 9 очками — на 14-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
25 окт, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:3
Ноттингем Форест

Читайте также
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гвардиола рассказал, что Де Брейне и Уокер в скором времени восстановятся после травм
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
6
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
7
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
9
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
10
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 - : -
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости