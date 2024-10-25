«Ноттингем Форест» победил «Лестер» благодаря дублю Вуда, у «лис» гол забил Варди

«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Лестер» в матче 9-го тура АПЛ — 3:1.

У гостей дубль оформил Крис Вуд. У хозяев гол забил Джейми Варди.

«Ноттингем Форест» набрал 16 очков и поднялся на 5-е место в таблице АПЛ. «Лестер» с 9 очками — на 14-й строчке.