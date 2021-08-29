«Лестер» намерен подписать нападающего «Аякса»

«Лестер» нацелился на трансфер нападающего «Аякса» Давида Нереса. «Лисы» планируют оформить подписание 24-летнего форварда до истечения закрытия трансферного окна — 31 августа, сообщает De Telegraaf.

Контракт 24-летнего бразильца с голландским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfernarkt оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне вингер провел за «Аякс» в общей сложности 39 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач.