«Лестер» может выкупить Юндера у «Ромы»

«Лестер» может выкупить у «Ромы» нападающего Дженгиза Юндера, сообщает Leicestershire Live.

По информации источника, 23-летний турок, выступающий за «лис» на правах аренды в сезоне-2020/21, хочет продолжить карьеру в английском клубе на постоянной основе. Сообщается, что «Лестер» примет решение о выкупе игрока в мае.

В сезоне-2020/21 Юндер провел за «Лестер» 12 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро.