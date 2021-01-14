«Лестер» может выкупить Юндера у «Ромы»
13:58
«Лестер» может выкупить у «Ромы» нападающего Дженгиза Юндера, сообщает Leicestershire Live.
По информации источника, 23-летний турок, выступающий за «лис» на правах аренды в сезоне-2020/21, хочет продолжить карьеру в английском клубе на постоянной основе. Сообщается, что «Лестер» примет решение о выкупе игрока в мае.
В сезоне-2020/21 Юндер провел за «Лестер» 12 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю