«Лестер» может продать Мэддисона из-за рекордных убытков клуба

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон летом может покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, клуб собирается продать 26-летнего англичанина независимо от того, удастся ли сохранить место в АПЛ, из-за рекордных убытков в размере 92,5 миллиона фунтов. Полузащитником интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Мэддисон провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.