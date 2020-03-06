«Лестер» может купить полузащитника «Марселя» Сансона. Игроком интересовался «Зенит»

«Лестер» может приобрести полузащитника «Марселя» Моргана Сансона в летнее трансферное окно, сообщает Leicestershire Live.

По информации издания, «лисам» придется заплатить за 25-летнего француза 30 миллионов фунтов. Сообщается, что в Сансоне также заинтересована «Астон Вилла», но сам футболист не хочет переходить в команду, которая не будет выступать в еврокубках.

В сезоне-2019/20 Сансон забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи в 29 матчах за «Марсель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего хавбека в 25 миллионов фунтов. Зимой в СМИ появлялась информация об интересе к Сансону со стороны «Зенита».