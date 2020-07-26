В воскресенье, 26 июля, состоится матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором «Лестер» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В турнирной таблице «МЮ» идет на третьем месте и опережает «Лестер» (5-я строчка) всего на один балл. Победа «Лестера» и «Челси» в параллельном матче может выбить «Юнайтед» из Лиги чемпионов. Для «Лис» это последняя возможность квалифицироваться в главный европейский турнир.

Следить за матчем «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»