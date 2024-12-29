«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и одержал вторую победу в последних 14 матчах

«Манчестер Сити» в гостях победил «Лестер» в матче 19-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 21-й минуте открыл вингер «горожан» Савио. На 74-й минуте бразилец отметился результативной передачей на Эрлина Холанна.

«Манчестер Сити» (31 очко) одержал вторую победу в последних 14 матчах во всех турнирах и поднялся на пятое место в АПЛ. «Лестер» (14) идет 18-м в турнирной таблице.