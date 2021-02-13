«Лестер» — «Ливерпуль»: Кабак дебютирует в составе мерсисайдцев
Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура чемпионата Англии.
В составе мерсисайдцев впервые появится защитник Озан Кабак, арендованный у «Шальке» до конца сезона-2020/21 с правом выкупа.
«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Варди.
Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Томас, Фукс, Чудхури, Менди, Перес, Юндер, Ихеаначо.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Джонс, Милнер, Вайналдум, Мане, Фирмину, Салах.
Запасные: Адриан, Цимикас, Н. Уильямс, Р. Уильямс, Филлипс, Кларксон, Тиагу Алькантара, Шачири, Окслейд-Чемберлен.
Матч «Лестер» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 13 февраля. Начало — в 15.30 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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