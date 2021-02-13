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«Лестер» — «Ливерпуль»: Кабак дебютирует в составе мерсисайдцев

14:45
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Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура чемпионата Англии.

В составе мерсисайдцев впервые появится защитник Озан Кабак, арендованный у «Шальке» до конца сезона-2020/21 с правом выкупа.

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Варди.

Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Томас, Фукс, Чудхури, Менди, Перес, Юндер, Ихеаначо.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Джонс, Милнер, Вайналдум, Мане, Фирмину, Салах.

Запасные: Адриан, Цимикас, Н. Уильямс, Р. Уильямс, Филлипс, Кларксон, Тиагу Алькантара, Шачири, Окслейд-Чемберлен.

Матч «Лестер» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 13 февраля. Начало — в 15.30 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Лестер — Ливерпуль

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