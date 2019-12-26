«Лестер» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
22:04
Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Ливерпуля» на матч 19-го тура чемпионата Англии, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет 26 декабря, начало — в 23.00 (мск).
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Робертсон, Гомез, ван Дейк, Александр-Арнолд — Хендерсон, Вайналдум, Кейта — Мане, Фирмину, Салах.
Стартовый состав «Лестера»: Шмайхель — Чилвелл, Эванс, Сеюнджю, Перейра — Ндиди, Прат, Тилеманс, Мэддисон, Барнс — Варди.
In the blue corner ?#LeiLiv team news — sponsored by @eToro!— Leicester City (@LCFC) December 26, 2019
? #LEILIV TEAM NEWS ?— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2019
? Our line-up tonight to face @LCFC... https://t.co/RNEBNPkC9Y
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль».
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