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«Лестер» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд

22:04
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Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Ливерпуля» на матч 19-го тура чемпионата Англии, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет 26 декабря, начало — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Робертсон, Гомез, ван Дейк, Александр-Арнолд — Хендерсон, Вайналдум, Кейта — Мане, Фирмину, Салах.

Стартовый состав «Лестера»: Шмайхель — Чилвелл, Эванс, Сеюнджю, Перейра — Ндиди, Прат, Тилеманс, Мэддисон, Барнс — Варди.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль».

Лестер — Ливерпуль

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