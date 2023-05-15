«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Дублем отметился полузащитник Кертис Джонс, который отличился на 33-й и 36-й минутах. Еще один гол забил защитник Трент Александр-Арнольд на 71-й минуте.

«Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков. «Лестер» располагается на 19-й строчке — 30 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 20 мая. «Лестер» встретится с «Ньюкаслом» 22 мая.