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15 мая, 23:52

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

Мария Гусева
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Футболисты «Ливерпуля».
Фото AFP

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Дублем отметился полузащитник Кертис Джонс, который отличился на 33-й и 36-й минутах. Еще один гол забил защитник Трент Александр-Арнольд на 71-й минуте.

«Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков. «Лестер» располагается на 19-й строчке — 30 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 20 мая. «Лестер» встретится с «Ньюкаслом» 22 мая.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
15 мая, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:3
Ливерпуль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Футбол
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
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3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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13.05 14:30
Лидс – Ньюкасл
 2 : 2
13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 2 : 1
13.05 17:00
Челси – Нот. Форест
 2 : 2
13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 2 : 0
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
 2 : 0
13.05 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 0 : 2
14.05 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 2 : 0
14.05 16:00
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 3
14.05 18:30
Арсенал – Брайтон
 0 : 3
15.05 22:00
Лестер – Ливерпуль
 0 : 3
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Рияд Махрез

Рияд Махрез

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
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