Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:21

«Лидс» проиграл «Лестеру» в дебютном матче под руководством Марша и потерпел пятое поражение подряд

«Лидс» проиграл «Лестеру» и потерпел пятое поражение подряд
Иван Торопцев
Корреспондент
5 марта. «Лестер» — «Лидс».
Фото Reuters

«Лестер» обыграл «Лидс» в матче 28-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил полузащитник «лис» Харви Барнс.

Благодаря победе «Лестер» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, на счету команды 33 очка в 25 матчах. «Лидс» идет на 16-й строчке с 23 очками в 27 играх.

«Лидс» потерпел пятое поражение подряд. Игра против «Лестера» стала для команды первой под руководством Джесси Марша, который возглавил команду после увольнения Марсело Бьелсы.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 15:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:0
Лидс
Голы
Барнс, 67 (1:0)
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Амарти Томас Барнс Тилеманс Олбрайтон Чудхури (Ихеаначо, 61) Дьюсбери-Холл Ндиди (Менди, 76) Варди (Лукман, 61)
Лидс
Мелье Эйлинг Фирпо Кох Даллас Стрейк Клих (Форшоу, 70) Рафинья Родриго (Гелхардт, 63) Джеймс Харрисон (Робертс, 76)
Предупреждения
Ндиди 53’  -  Стрейк 9’, Форшоу 71’
Судьи
Кут (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Лестер
ФК Лидс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренировка спины в тренажерном зале для новичка. Советы эксперта
Ринат Билялетдинов рассказал о «прокисшем» «Локомотиве», заурядном «Краснодаре» и «зубастых» «Химках»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристиан Эриксен впервые выйдет на поле в стартовом составе «Брентфорда»

АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» — «Вест Хэм» и другие матчи 28-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
11
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
12
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
5.03 18:00
Бернли – Челси
 - : -
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 - : -
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 - : -
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости