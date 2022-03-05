«Лидс» проиграл «Лестеру» в дебютном матче под руководством Марша и потерпел пятое поражение подряд

«Лестер» обыграл «Лидс» в матче 28-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил полузащитник «лис» Харви Барнс.

Благодаря победе «Лестер» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, на счету команды 33 очка в 25 матчах. «Лидс» идет на 16-й строчке с 23 очками в 27 играх.

«Лидс» потерпел пятое поражение подряд. Игра против «Лестера» стала для команды первой под руководством Джесси Марша, который возглавил команду после увольнения Марсело Бьелсы.