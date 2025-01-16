«Лестер» проиграл «Кристал Пэлас» и потерпел 6-е поражение подряд

«Лестер» потерпел поражение от «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 0:2. Для «лис» это поражение стало девятым подряд в АПЛ.

На 52-й минуте Жан-Филипп Матета открыл счет, а в концовке Марк Гехи удвоил преимущество гостей.

«Кристал Пэлас» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идет на 19-й строчке — 14 очков.