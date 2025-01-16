«Лестер» проиграл «Кристал Пэлас» и потерпел 6-е поражение подряд
«Лестер» потерпел поражение от «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 0:2. Для «лис» это поражение стало девятым подряд в АПЛ.
На 52-й минуте Жан-Филипп Матета открыл счет, а в концовке Марк Гехи удвоил преимущество гостей.
«Кристал Пэлас» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идет на 19-й строчке — 14 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
10
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
11
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
12
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
13
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
15
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
18
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|2 : 2
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|3 : 2
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 2
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 1
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 2
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|3 : 0
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|2 : 1
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5
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