«Лестер» разгромил КПР в Кубке Англии

«Лестер» дома разгромил КПР в матче третьего раунда Кубка Англии со счетом 6:2.

У хозяев дубль оформил Джеймс Джастин, по голу забили Стефи Мавидиди, Факундо Буонанотте, Джейми Варди и Ваут Фас. У гостей отметились Райан Колли и Джонатан Варан.

Соперник «лис» в четвертом раунде турнира станет известен после жеребьевки.