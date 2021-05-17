«Лестер» извинился перед «Челси» за поведение Амарти после финала Кубка Англии
18:43
«Лестер» принес извинения «Челси» за поведение полузащитника команды Дэниела Амарти после финального матча Кубка Англии, сообщает 17 мая Sky Sports. «Лисы» одержали победу со счетом 1:0.
The disrespect from Daniel Amartey ?— ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2021
(via lawestt_/IG) pic.twitter.com/yfuxkOmFri
После матча в раздевалке 26-летний футболист взял со стола вымпел «Челси» и метнул его себе за спину в знак неуважения в адрес соперника. Видео было опубликовано в социальных сетях.
По данным источника, в «Челси» приняли извинения соперников. С Амарти была проведена беседа по поводу этого инцидента. После матча в соцсетях футболист подвергся оскорблениям по расовому признаку.
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