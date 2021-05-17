«Лестер» извинился перед «Челси» за поведение Амарти после финала Кубка Англии

«Лестер» принес извинения «Челси» за поведение полузащитника команды Дэниела Амарти после финального матча Кубка Англии, сообщает 17 мая Sky Sports. «Лисы» одержали победу со счетом 1:0.

The disrespect from Daniel Amartey ?



(via lawestt_/IG) pic.twitter.com/yfuxkOmFri — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2021

После матча в раздевалке 26-летний футболист взял со стола вымпел «Челси» и метнул его себе за спину в знак неуважения в адрес соперника. Видео было опубликовано в социальных сетях.

По данным источника, в «Челси» приняли извинения соперников. С Амарти была проведена беседа по поводу этого инцидента. После матча в соцсетях футболист подвергся оскорблениям по расовому признаку.