«Лестер» интересуется воспитанником «Челси» Колуиллом

«Лестер» интересуется защитником «Челси» Леви Колуиллом, сообщает The Mirror.

По информации источника, главный тренер «лис» Брендан Роджерс впечатлен игрой 19-летнего англичанина за «Хаддерсфилд», где он выступает на правах аренды. Сообщается, что «Лестер» готов вступить в переговоры по футболисту в летнее трансферное окно, однако лондонский клуб планирует дать игроку шанс.

В сезоне-2021/22 Колуилл провел 22 матча за «Хаддерсфилд», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.