«Лестер» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Кекчю
«Лестер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекчю, сообщает The Athletic.
По данным источника, главный тренер английской команды Брендан Роджерс заинтересован в приобретении 21-летнего футболиста в этом сезоне. «Лисы» наблюдали за полузащитником еще в январе этого года и сохранили свой интерес к нему этим летом.
Кекчю в минувшем сезоне сыграл за «Фейеноорд» 51 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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14
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|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
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|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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МЮ – Брайтон
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