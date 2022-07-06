«Лестер» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Кекчю

«Лестер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекчю, сообщает The Athletic.

По данным источника, главный тренер английской команды Брендан Роджерс заинтересован в приобретении 21-летнего футболиста в этом сезоне. «Лисы» наблюдали за полузащитником еще в январе этого года и сохранили свой интерес к нему этим летом.

Кекчю в минувшем сезоне сыграл за «Фейеноорд» 51 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.