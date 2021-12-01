«Лестер» интересуется форвардом «Вулверхэмптона» Хваном

«Лестер» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Хван Хи Чханом, сообщает Football Insider.

По информации источника, «Лейпциг», которому принадлежат права на 25-летнего корейца, согласен продать футболиста в январе за 18 миллионов фунтов. При этом у «Вулверхэмптона» есть опция выкупа игрока за 13 миллионов фунтов в конце сезона-2021/22.

«Вулверхэмптон» арендовал Хван Хи Чхана у «Лейпцига» в августе 2021 года. На счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 14 матчах за «волков». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9,9 миллиона фунтов.