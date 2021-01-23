«Лестер» интересуется форвардом «Селтика»

«Лестер» интересуется нападающим «Селтика» Одсонном Эдуаром, сообщает talkSPORT.

По информации источника, главный тренер «лис» Брендан Роджерс видит в 23-летнем французе будущую замену форварду Джейми Варди. Сообщается, что футболист может обойтись клубу в 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Эдуар провел 23 матча за «Селтик», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13,5 миллиона фунтов.