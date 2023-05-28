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Сегодня, 20:30

«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, «Эвертон» спасся благодаря победе над «Борнмутом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Эвертон» — «Борнмут».
Фото Reuters

Определились все команды, которые покидают АПЛ по итогам сезона 2022/23.

«Эвертон» на своем поле сумел обыграть «Борнмут» и избежал понижения — 1:0. Единственный гол забил Абдулай Дукуре.

Команда Шона Дайча набрала 36 очков и финишировала на 17-й строчке. «Борнмут» с 39 баллами завершил сезон на 15-м месте.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Борнмут

В другом матче последнего тура «Лестер» дома сумел обыграть «Вест Хэм» — 2:1. Голами за хозяев отметились Харви Барнс и Ваут Фас. За «Вест Хэм» отличился Пабло Форнальс.

Несмотря на три очка, «Лестер» с 34 очками остался на 18-м месте в турнирной таблице и покинул АПЛ. «Вест Хэм» с 40 баллами финишировал 14-м.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:1
Вест Хэм Юнайтед

Еще одной вылетевшей командой стал «Лидс». Команда Сэма Эллардайса на своем поле проиграла «Тоттенхэму» — 1:4. Победу лондонцам принес дубль Харри Кейна и голы Педро Порро и Лукаса Моуры. Единственный мяч «Лидса» забил Джек Харрисон.

«Лидс» с 31 баллом финишировал 19-м. «Тоттенхэм», набравший 60 баллов, остался восьмым и не попал в еврокубки на будущий сезон.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:4
Тоттенхэм Хотспур

Футбол
ФК Борнмут
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лестер
ФК Лидс
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
9
5
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4:4! «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Саутгемптоном»

АПЛ: «Брентфорд» победил «Манчестер Сити», «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и другие матчи 38-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
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