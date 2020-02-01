«Лестер» и «Челси» сыграли вничью

«Лестер» и «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2. В составе «синих» дубль оформил Антонио Рюдигер.

У хозяев поля отличились Харви Барнс и Бен Чилвелл.

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Премьер-лига

25-й тур

«Лестер» — «Челси» — 2:2 (0:0)

Голы: Рюдигер, 46 (0:1). Барнс, 54 (1:1). Чилвелл, 64 (2:1). Рюдигер, 71 (2:2).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 80), Барнс, Чудхури, Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 80), Перес.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью (Ковачич, 74), Канте, Маунт, Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83), Хадсон-Одои.

Предупреждения: Жоржинью, 56. Мэддисон, 61. Ковачич, 76. Эванс, 90+3.

Судья: Мэйсон (Англия).

1 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».