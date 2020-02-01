«Лестер» и «Челси» сыграли вничью
«Лестер» и «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2. В составе «синих» дубль оформил Антонио Рюдигер.
У хозяев поля отличились Харви Барнс и Бен Чилвелл.
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Премьер-лига
25-й тур
«Лестер» — «Челси» — 2:2 (0:0)
Голы: Рюдигер, 46 (0:1). Барнс, 54 (1:1). Чилвелл, 64 (2:1). Рюдигер, 71 (2:2).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 80), Барнс, Чудхури, Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 80), Перес.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью (Ковачич, 74), Канте, Маунт, Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83), Хадсон-Одои.
Предупреждения: Жоржинью, 56. Мэддисон, 61. Ковачич, 76. Эванс, 90+3.
Судья: Мэйсон (Англия).
1 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/