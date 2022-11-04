«Лестер» хочет продлить контракт с полузащитником Тилемансом

«Лестер» готов предложить полузащитнику Юри Тилемансу продление контракта, сообщает Sky Sports.

По данным источника, клуб решился на такой шаг, так как у 25-летнего игрока истекает последний год контракта с «лисами», и он может уйти бесплатно следующим летом.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» лидирует в гонке за подписание Тилеманса. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» также заинтересован в приобретении бельгийского футболиста.

В текущем сезоне Тилеманс провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.