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«Лестер» хочет купить защитника «Аталанты» Гозенса

23:00
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«Лестер» хочет приобрести защитника «Аталанты» Робина Гозенса. Английский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока сборной Германии 20 миллионов евро, утверждает Sky Sports.

Однако итальянский клуб даже не намерен отвечать на это предложение, так как считает, что футболист стоит гораздо дороже.

В завершившемся сезоне Гозенс принял участие в 32 матчах итальянской серии А, в которых забил 11 голов, отдал шесть результативных передач, забил один автогол, а также получил восемь желтых карточек.

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