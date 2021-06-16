«Лестер» хочет купить защитника «Аталанты» Гозенса
23:00
«Лестер» хочет приобрести защитника «Аталанты» Робина Гозенса. Английский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока сборной Германии 20 миллионов евро, утверждает Sky Sports.
Однако итальянский клуб даже не намерен отвечать на это предложение, так как считает, что футболист стоит гораздо дороже.
В завершившемся сезоне Гозенс принял участие в 32 матчах итальянской серии А, в которых забил 11 голов, отдал шесть результативных передач, забил один автогол, а также получил восемь желтых карточек.
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