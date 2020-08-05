Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лестер» хочет арендовать у «Барселоны» полузащитника Тринкана

11:47
Теги:

«Лестер» сделал предложение по аренде полузащитника «Барселоны» Тринкана, сообщает Guardian.

По информации источника, английский клуб хочет взять 20-летнего португальца в аренду на 2 года с правом выкупа за 50 миллионов евро. Тринкан стал игроком «Барселоны» зимой 2020 года, каталонцы купили его у «Браги» за 31 миллион евро и оставили в аренде в португальском клубе до конца сезона-2019/20.

В сезоне-2019/20 Тринкан провел за «Брагу» 40 матчей, на его счету 9 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир