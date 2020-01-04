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«Лестер» хочет арендовать Демирала

18:14
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«Лестер» заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Мериха Демирала и планирует продолжить переговоры по нему, сообщает Sky Sports.

Английский клуб уже предлагал 30 миллионов евро за 21-летнего турка, но получил отказ от руководства «бьянконери». Теперь «лисы» попытаются договориться об аренде футболиста.

Действующий контракт Демирала с туринцами рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 5 матчей за «Юве», отличившись одной голевой передачей.

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