«Лестер» готов увеличить зарплату Мэддисона. Больше будет зарабатывать только Варди

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон близок к подписанию нового контракта с клубом. Действующий контракт хавбека истекает только в 2023 году, сообщает Daily Mirror

В скором времени экс-игрок «Норвича» заключит новую пятилетнюю сделку с увеличенной до 95 тысяч фунтов в неделю зарплатой. Больше в «Лестере» получает только нападающий Джейми Варди.

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провел 38 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 3 результативные передачи.