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«Лестер» готов удвоить зарплату Мэддисона

08:53
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«Лестер» готов предложить новый контракт полузащитнику Джеймсу Мэддисону. При этом клуб готов вдвое увеличить зарплату 22-летнего англичанина, утверждает Manchester Evening News.

На игрока претендует «Манчестер Юнайтед», который сделал Мэддисона одной из главных трансферных целей клуба. Нынешнее соглашение полузащитника с «лисами» рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Мэддисон провел 13 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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