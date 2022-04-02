«Лестер» готов продать Тилеманса за 25 миллионов фунтов

«Лестер» готов продать полузащитника Юри Тилеманса за 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

На протяжении последних месяцев «Лестер» пытался договориться о продлении контракта с Тилемансом, но футболист ответил отказом.

Поскольку от действующего соглашения 24-летнего бельгийца остается только один год, «лисы» не собираются рисковать возможной потерей игрока безо всякой компенсации и готовы его продать после окончания этого сезона.

В сезоне-2021/22 Тилеманс забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи в 35 матчах за «Лестер». Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и ряд других европейских топ-клубов.